الأردن يعزى بضحايا حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن خالص التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن خروج قطار عن القضبان بمحافظة القليوبية شمال القاهرة والذى أسفر عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص.





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