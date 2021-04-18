خطوات الاستعلام عن السجل التجاري عبر الإنترنت 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - خدمة الاستعلام عن السجل التجاري، حيث يطمح العديد ممن لم يُعينوا في وظائف حكومية يريدون توسعة مشاريعهم من خلال البدأ في مشروع تجاري ولكن يجب أن يكون أولاً لديهم سجل تجاري، وهي أول خطوة يجب إتمامها لبداية آي مشروع تجاري جديد، وفي إطار اهتمام وزارة التجارة والصناعة على تقديم كافة الخدمات للتجار والمستثمرين في مصر تم إطلاق خدمة الاستعلام عن تلك الخدمة في مصر بالاسم فقط، وذلك للمساعدة في افتتاح العديد من المشروعات وتأسيس المشروع المناسب.
وفي السطور التالية تعرض «مصر فايف» خطوات التأكد من وجود سجل تجاري بالاسم.
الاستعلام عن السجل التجاري 2021:
– في البداية عليك تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.
– ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
– ثم كتابة الاسم الذي تريد استعلام السجل التجاري له، كما يجب أن يكون مكتوباً بدقة كما كان مسجل بوزارة التجارة والصناعة.
– وأخيراً كتابة الأسم في الخانة المخصصة له في الموقع، وبعدها يُمكنك الضغط على كلمة “بحث” لإستكشاف النتائج الخاصة بالسجل التجاري.
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