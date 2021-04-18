/627639/محمد-شريف-يسجل-هدف-الأهلي-الأول-في-مرمى-الزمالك-فيديو

سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء القمة الذي يحمل 121، ضمن مواجهات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد دخل مباراة الزمالك بتشكيل أعلن عنها بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الفارس الأبيض في إطار منافسات الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل العودة في صدارة جدول الترتيب. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر. وجاءت غيابات لاعبي الأهلي على النحو التالي: 1- محمد الشناوي 2- جونيور أجاي 3- محمد هاني 4- علي معلول 5- محمود وحيد 6- أكرم توفيق 7- وليد سليمان 8- حمدي فتحي 9- ياسر إبراهيم تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي. قائمة الزمالك في مباراة الأهلي وكان الزمالك قد دخل مباراة الأهلي بقائمة أعلنها باتريس كارتيرون كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل في خط الدفاع: محمود علاء - حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - عبد الله جمعة في خط الوسط الملعب: طارق حامد – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي في خط الهجوم: مروان حمدي - حميد أحداد – سيف الدين الجزيري.

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