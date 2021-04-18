/627640/ليستر-يخطف-بطاقة-التأهل-لمواجهة-تشيلسي-في-نهائي-كأس-الاتحاد

حقق فريق ليستر سيتي بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ساوثهامبتون 1-0 اليوم الأحد في نصف النهائي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي الذي أقيم بينهما على أرضية ملعب ويمبلي.

وكانت مباراة اليوم على ويمبلي هي أول مباراة تقام على ملعب ويمبلي بجمهور منذ 20 مارس 2020.

وسجل النيجيري كيليتشي إيهانتشو الهدف الوحيد في المباراة بحلول الدقيقة 55، بعدما أرسل جيمي فاردي كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليسددها إيهانتشو وترتطم في جسد مدافع ساوثهامبتون، لترتد له ويضعها في الشباك.

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وسيلعب ليستر سيتي في النهائي والتي من المقرر إقامتها يوم 15 مايو مع تشيلسي الذي أقصى مانشستر سيتي أمس.

وهذا هو النهائي الخامس الذي سيلعبه ليستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سبق أن لعبه 4 مرات من قبل، مواسم: 1948/1949 و1960/1961 و1962/1963 و1968/1969.

حقق فريق اتليتيكو مدريد الفوز بخماسية نظيفة دون رد، علي حساب إيبار في لقاء الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة بين الفريقين أنخيل كوريا في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 44 سجل الهدف الثاني، وسجل الهدف الثالث للفريق كاراسكو في الدقيقة 49، وسجل الهدف الرابع والخامس في المباراة في الدقيقة 54 والدقيقة 68 عن طريق ماركوس لورينتي.

نتيجة مباراة إشبيلية وريال سوسيداد انتهت مباراة إشبيلية وريال سوسيداد، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الأندلوسي إشبيلية، في لقاء جمع الفريقين في الدور الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة لاعب سوسيداد في الدقيقة 5 كارلوس فيرنانديز، وسجل الهدف الثاني في المباراة لاعب إشبيلية في الدقيقة 22 عن طريق فيرناندو ريجز، وسجل الهدف الثالث يوسف العربي في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة أوساسونا وإلتشي حسم فريق أوساسونا المباراة التي جمعته مع إلتشي، بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الجولة الثالثة والثلاثون في الدوري الإسباني الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة إتريكي باخا في الدقيقة 38 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني في المباراة دييغو كونزاليزس بولانكو في الدقيقة 68 من عمر المباراة لاعبي إلتشي في مرماة بالخطأ.