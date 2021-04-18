/627643/شيكابالا-يحرز-هدفا-عالميا-ويتعادل-للزمالك-أمام-الأهلي-فيديو

وسجل شيكابالا لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء القمة الذي يحمل 121، ضمن مواجهات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، وبذلك يتعادل الفارس الأبيض مع الفريق الأحمر.

وأنتصف الشوط الأول لمباراة الأهلي و الزمالك بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف سجله محمد شريف، في المباراة التي تقام بين قطبي الكرة المصرية على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وشهد منتصف الشوط الأول أفضلية ملحوظة للأهلي على الزمالك، حيث أهدر محمد شريف فرصة الهدف الأول في مرمىى الزمالك خلال أول دقيقة من أحداث الشوط الأول، وعاود حسين الشحات إهدار الفرص بعدم تمكنه من الكرة المرسلة من عمرو السولية داخل منطة الـ 6 ياردة لكنه لم ينجح في إسكانها داخل شباك جنش، قبل أن ينجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للفريق في الدقيقة 21.

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء القمة الذي يحمل 121، ضمن مواجهات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد دخل مباراة الزمالك بتشكيل أعلن عنها بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الفارس الأبيض في إطار منافسات الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من أجل العودة في صدارة جدول الترتيب.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر. وجاءت غيابات لاعبي الأهلي على النحو التالي: 1- محمد الشناوي 2- جونيور أجاي 3- محمد هاني 4- علي معلول 5- محمود وحيد 6- أكرم توفيق 7- وليد سليمان 8- حمدي فتحي 9- ياسر إبراهيم

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.