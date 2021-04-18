/627644/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-بثنائية-شريف-وشيكابالا-يكرر-هدف-نهائي-إفريقيا-فيديو

بدأت المباراة وسط سيطرة تامة من جانب لاعبي الأهلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا، وضمان النتيجة من أجل التغلب على الغيابات في صفوف المارد الأحمر.

ومع مطلع الدقيقة الأولى كاد محمد شريف أن يحرز الهدف الأول لصالح الأهلي بعد متابعة من عرضية من أيمن أشرف، ولكن تخرج الكرة بجوار المرمى بقليل، وسط غرابة شديدة من الجميع بضياع الهدف.

استمر الضغط الأهلاوي لإحراز الهدف، ولعب فاجئ الزمالك الجميع، وحصل على ركلة ركنية وكاد أن يسجل الهدف الأول عن طريق يوسف أوباما ولكن تخرج خارج الملعب.

ومع مطلع الدقيقة السابعة يستمر الضغط الأهلاوي ويرسل عمرو السولية كرة طولية إلي حسين الشحات المنفرد بالمرمى ولكن يتعامل مع الكرة بغرابة شديدة وتمر بسلام على شباك محمود جنش.

وبعد مرور 15 دقيقة من عمرو الشوط الأول ينتقل الضغط للاعبي الزمالك بعد الإستحواذ من جانب لاعب الأهلي الذي وصل إلي 80% مقابل 20% للقلعة البيضاء، وتعود سريعا السيطرة للنادي الأهلي الباحث عن تسجيل الهدف الأول بأي طريقة.

التماسك الدفاعي كان عنوان أول 20 دقيقة من جانب الزمالك مع البحث الأهلاوي لتسجيل الهدف الأول، ويحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة قرب مرمى الزمالك، ويرسل أيمن أشرف كرة طولية إلي محمد شريف المنفرد بالمرمى ولكن يسجل في هذه المرة الهدف الأول بالقدم اليمني في شباك محمود جنش.

بعد تسجيل الهدف الأول ظهرت النجاعة الهجومية لصالح نادي الزمالك، من أجل الرد على الهدف الأول لصالح الأول، ولكن التماسك الدفاعي من جانب لاعبي الأهلي دون حدوث أي جديد.

ومع بداية الدقيقة 30 وعلى غرار هدف نهائي إفريقيا ينطلق شيكابالا من الجبهة اليمنى ويسجل هدف التعادل بطريقة عالمية في شباك على لطفي الذي شاهد الكرة مثل الجماهير نظرا لصعوبتها.

وظن الجميع أن الزمالك سيعود للمباراة سريعا ولكن يوسف أوباما يقوم بلعب كرة خاطئة إلي محمد شريف وقرر تسديدة كرة صاروخية بالقدم اليسرى ويعلن تسجيل الهدف الثاني والتقدم المستحق لصالح الأهلي.

بعد تسجيل الهدف الثاني للأهلي، استمر الضغط الأهلاوي سريعا بحثا عن الهدف الثالث مع تواجد تماسك دفاعي من لاعبي الزمالك، وهجمات على إستحياء من جانب لاعبي الزمالك، وكاد مروان حمدي يسجل هدف التعادل ولكن تخرج بجوار المرى في الدقيقة 40.

محمد شريف

واستمر الشوط الأول حتي نهايتة بتقدم الأهلي الباحث عن تسجيل الهدف الثالث وعدم تمك الزمالك من تسجيل هدف التعادل.