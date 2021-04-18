/627645/لفتة-إنسانية-طيبة-من-شركة-استادات-بعد-حادث-قطار-طوخ-تفاصيل

قررت شركة إستادات الوطنية تأجيل حفل إفتتاح نادي سيتي كلوب فرع شبين بسبب وقوع احادث قطار طوخ الذي راح ضحيته 9 شهداء بعد الواقعة، يأتي هذا ضمن دور الشركة في مراعاة الجو العام، وعدم إقامة أي إحتفالات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد في إطار الدور المجتمعي للشركة الوطنية.

وقرر المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، تأجل الأفتتاحية لأجل غير مسمى بعد وقوع حادث طوخ مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، مع كامل أماني الشركة في شفاء المصابين.

وأكد الوزيرى، أن الفرع يعمل بشكل جيد وطبيعي، حيث يستقبل الاعضاء ويقدم كل الخدمات الترفيهة، والرياضية، والأجتماعية، ولكن الإفتتاح سيتم تأجيله لما بعد زوال أثر حادث قطار طوخ ضمن الدور المجتمعى للشركة الوطنية.

شركة استادات تراعي حادث طوخ

ومن ناحية اخرى، أكد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة استادات، أن مواعيد الأفتتاح سواء كان فرع أسوان سواء افتتاح نادى سيتى كلوب، فرع كفر الشيخ، من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، أو نادى أسوان والمقرر يوم الأحد 25 إبريل الجارى.

الجدير بالذكر أن شركة استادات والتي تدير ستاد الأهلي we السلام كشفت عن تواجد صورة جديد تحمل صورة اللاعب مؤمن زكريا، لاعب المارد الأحمر الذي يعاني إصابة عضلية وعصبية نادرة، يأتي هذا بعد طلب مؤمن زكريا تواجد صور له في استاد السلام بعد التطويرات الجديدة التي قامت بها الشركة.

وأظهرت الصور التي تتواجد في محيط و أسوار ملعب الأهلي we السلام، تواجد مؤمن زكريا لاعب النادي الأحمر على الجدران بجانب العديد من لاعبي المارد الأحمر الحاليين.

صور مؤمن زكريا تزين ستاد الأهلي

وكان مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصاب حاليا، قد كتب عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي تستعرض فيه التطوير الجديد في الاستاد وصور بعض اللاعبين الحاليين وإزالة بع الصور التي رحلت عن النادي.

وعلق مؤمن زكريا على الفيديو المنشور عبر صفحة الأهلي: " مفيش صورة ليا في الاستاد مع وضع تعبيرات تعبر عن حزن اللاعب". ليتبادل رواد السوشيال ميديا التعليق يصورة كبيرة قبل أن تقرر الشركة المسئولة عن الأستاد على وضع صور مؤمن زكريا داخل الملعب.