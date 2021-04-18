/627646/تحقيق-عاجل-مع-المسؤولين-عن-مسلسل-الطاووس

تلقى المجلس الأعلى للإعلام، شكاوى حول مسلسل الطاووس الذي يتم عرضه على كلاً من قناة النهار، القاهرة والناس وقناة تين، بسبب تناول المسلسل لغة لا تتفق مع الأكواد التي أقرها المجلس، لافتة إلى ضرورة إعلاء القيم ، وعدم تناول مشاهد خارجية تمس بالأسر المصرية أو إظهارها في صورة تسيء إليهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الشكاوي التي وردت حول مسلسل الطاووس الذي يدخل ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

تحقيق عاجل مع صناع مسلسل الطاووس

أمر المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج وصناعة مسلسل الطاووس، بالإضافة لمسئولي القنوات التي تقوم بعرضه حاليًا في رمضان، وأكد المجلس في بيان له على أنه يحترم الفن بأنواعة ولا يقيد الإبداع، طالما يقدم محتوي يحترم القيم المتعارف عليها، فضلاً عن عدم أستخدام صور تسئ للفن المصري الأصيل.

أشار المجلس، إلى وجود لجنة تتابع الأعمال الدرامية وما يعرض على الشاشات، ومدى ألتزامهم بالأكواد الإعلامية أولاً بأول ، كما تتلقى شكاوي المواطنيين و آراء النقاد والكتاب المهتميين بذلك.

مسلسل الطاووس

يذكر ان مسلسل الطاووس يحكي قصة فتاة تعرضت للإغتصاب على يد ٤ شباب من ابناء اصحاب النفوذ في البلاد ، وتدور الأحداث حول مقاضاة الشباب لأخذ حق الفتاة التي اصبحت واقعة إغتصابها قضية رأي عام، وتناولت الحلقة الثانية من مسلسل الطاووس مشهد إغتصاب الفتاة بدون وجود مشاهد جارحة للعين، ولكن المشهد من البداية لم يعجب المشاهدين مما دفعهم إلى تقديم شكاوي للمجلس الأعلى.

مسلسل الطاووس من بطولة الفنان جمال سليمان،وسهر الصايغ، سميحة ايوب، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.