أمير الكويت يبعث برقية إلى الرئيس السيسى للتعزية فى ضحايا قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" بأن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية إلى الرئیس عبد الفتاح السیسى، عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته فى ضحایا حادث قطار الركاب الذى وقع فى محافظة القلیوبیة وأسفر عن وقوع عدد من الضحایا والمصابین، سائلا المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته، وأن یسكنھم فسیح جناته، ویلھم ذویھم جمیل الصبر وحسن العزاء، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.





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