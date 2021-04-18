دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يحذر من شخص يجمع تبرعات باسمه

جدة - نرمين السيد - حذر الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، من قيام شخص يدعى أنه راهب بالدير، ويحمل اسم أنسطاسى الأنطونى ويقوم بجمع أموال يدعى أنها لصالح الدير ولجمعية باسم العذراء.





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