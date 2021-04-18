وكيل نقل الشيوخ لـ دوت الخليج: ننتظر نتائج التحقيق فى حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - قال أكمل عبدالعال، وكيل لجنة النقل بمجلس الشيوخ، إن مرفق السكة الحديد به بعض الإصلاحات التى تمت لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما بكفاءة وجودة عالية، إلا أنه فى ظل التطوير يمكن أن تحدث بعض الأخطاء البشرية غير المقصودة أثناء التطوير والعمل معا.





وأضاف عبدالعال، فى تصريحات لـ دوت الخليج، أن اللجنة تنتظر نتائج لجان التحقيق التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن حادث قطار طوخ، وبعدها سيتم انعقاد اللجان المختصة بمجلسى النواب والشيوخ لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقدم وكيل لجنة النقل بمجلس الشيوخ، تعازيه لجميع أسر الضحايا، معلنا تضامنه مع المصابين، موضحا أنه تم تكليف جميع نواب المحافظة بالتحرك والقيام بمساعدة الأهالى وتقديم الدعم للمستشفيات التى بها مصابين وأسرهم وأسر الضحايا. وتابع وكيل نقل الشيوخ: "نحن مع عمل المرفق ومع إصلاحه فى الوقت ذاته، وسنتابع نتائج التحقيقات التى تسفر عنها اللجنة التى شكلها الرئيس".

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