رئيس تونس يعزى السيسى فى ضحايا قطار طوخ: أدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدم له التعازى فى ضحايا حادث قطار طوخ.



جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وقدم له التعازى فى ضحايا حادث قطار طوخ. وتمنى رئيس تونس، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، عبر موقع "فيسبوك"، الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.

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