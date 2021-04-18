بطريرك الكاثوليك ينعى ضحايا حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا إبراهيم إسحق، فى بيان له: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى ضحايا حادث قطار طوخ، ونطلب من الله القدير أن يمنح أسرهم الصبر والرجاء".

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