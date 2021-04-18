شيخ الأزهر: بقلب يعتصره الحزن أعزى نفسى والمصريين فى ضحايا قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وكتب الإمام الطيب، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "بقلب يعتصره الحزن والألم مع الرضا بقضاء الله، أُعزى نفسى والشعب المصرى وأسر ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، داعيًا المولى عز وجل أن يرحمَ الضحايا، وأن يتغمدَهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل". واختتم شيخ الأزهر رسالته قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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