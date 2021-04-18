الآثار: 2.000 زائر لقاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة بأول يوم افتتاح

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، عن عدد زائرى قاعة المومياوات الملكية التى تم افتتاحها اليوم والذى بلغ الفين زائر من المصريين والأجانب.

وقال غنيم، فى تصريح له اليوم، إنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ فى درجة الحرارة اليوم الأحد، ومواعيد شهر رمضان المبارك، إلا أن الزائرين توافدوا بشكل ملحوظ إلى المتحف لزيارة قاعة المومياوات فى أول يوم لاستقبالها الزائرين والذى يتزامن مع يوم التراث العالمى.

جدير بالذكر أن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب منذ افتتاح قاعة العرض المركزى واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت 3 ابريل الجارى.