جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، عن عدد زائرى قاعة المومياوات الملكية التى تم افتتاحها اليوم والذى بلغ الفين زائر من المصريين والأجانب.
وقال غنيم، فى تصريح له اليوم، إنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ فى درجة الحرارة اليوم الأحد، ومواعيد شهر رمضان المبارك، إلا أن الزائرين توافدوا بشكل ملحوظ إلى المتحف لزيارة قاعة المومياوات فى أول يوم لاستقبالها الزائرين والذى يتزامن مع يوم التراث العالمى.
جدير بالذكر أن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب منذ افتتاح قاعة العرض المركزى واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت 3 ابريل الجارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار: 2.000 زائر لقاعة المومياوات الملكية بمتحف الحضارة بأول يوم افتتاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.