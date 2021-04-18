جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن جميع الأعمال الدرامية والبرامج التى تعرض على شاشاتها خلال شهر رمضان المعظم يتم مراجعتها من قبل الرقابة، والقيام بحذف أيه مشاهد تشكل خطرًا على المجتمع أو لا تتناسب مع عاداته وتقاليده، وذلك بشكل مستمر انطلاقا من حرصها على احترام الذوق العام ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل، وبما يتناسب وقدسية الشهر الكريم.





وبناء على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، بإجراء تحقيق مع مسؤولى إنتاج مسلسل الطاووس بعد الشكاوى العديدة، حول استخدام لغة لا تتفق والذوق العام وعدم مراعاة تقاليد المجتمع المصرى الأصيل، أكدت الهيئة تمسكها بإعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية والإساءة إليها ومراعاة تقاليد المجتمع والتمسك بمحتوى إيجابى هادف ينمى الوعى. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أى عمل فنى لا يراعى تلك المبادىء والقواعد التى هى سمة الفن المصرى الأصيل والمتميز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للإعلام: اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى عمل فنى لا يراعى قيم المجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.