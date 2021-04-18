/627647/محمود-علاء-يهدر-ركلة-جزاء-للزمالك-أمام-الأهلي-فيديو

وفشل محمود علاء لاعب الزمالك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي ، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، بعد إهداره للركلة الجزاء التي أحتسبها الحكم البنا.

أحرز محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء القمة الذي يحمل 121، ضمن مواجهات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، لسجل مهاجم المارد الاحمر الهدف الثاني الشخصي له.

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، بعد مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى محمد شريف سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك. وأحرز شيكابالا هدف التعادل للزمالك على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، سدد شيكابالا رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي . وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

وشهد منتصف الشوط الأول أفضلية ملحوظة للأهلي على الزمالك، حيث أهدر محمد شريف فرصة الهدف الأول في مرمىى الزمالك خلال أول دقيقة من أحداث الشوط الأول، وعاود حسين الشحات إهدار الفرص بعدم تمكنه من الكرة المرسلة من عمرو السولية داخل منطة الـ 6 ياردة لكنه لم ينجح في إسكانها داخل شباك جنش، قبل أن ينجح محمد شريف في إحراز الهدف الأول للفريق في الدقيقة 21.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي. وجاءت غيابات لاعبي الأهلي على النحو التالي: 1- محمد الشناوي 2- جونيور أجاي 3- محمد هاني 4- علي معلول 5- محمود وحيد 6- أكرم توفيق 7- وليد سليمان 8- حمدي فتحي 9- ياسر إبراهيم