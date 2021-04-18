/627648/الاختيار-2-الحلقة-6 خطط-جماعة-الإخوان-عقب-فض-اعتصام-رابعة

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 استهلت الأحداث بعرض ردود الأفعال العالمية يوم 20 أغسطس بعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، الذي تم في 14 أغسطس 2013.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الساسة من الاختيار 2، التي شهدت أهداف الجماعات الإخوانيةمن الاعتصام وخخطهم الإرهابية بعد فض رابعة.

أحمد مكي في حالة نفسية سيئة عقب استشهاد أصدقاءه

انتقل المشهد إلى بيت يوسف الرفاعي -أحمد مكي- حيث يجلس هو ووالده هادي الجيار ويستمعان إلى الأغاني الوطنية بالراديو، ونصحه والده بالذهاب إلى العمل ولكن الأخير أعرب عن عدم تخيله للعمل بدون أصدقاءه سمير، شادي وجودة، الذين استشهدوا أثناء فض الاعتصام.

الأمن القومي يناقش خطة الإخوان بعد فض الاعتصام

اجتمع زكريا يونس-كريم عبد العزيز- مع صديقه مبروك -إياد نصار- بالمكتب الخاص به وتبادلا الحديث حول ما حدث من خراب من قبل العناصر الإرهابية، ثم اتجها إلى الاجتماع الذي ناقش خطة الإخوان بعد فض الاعتصام.

الجماعات الإخوانية يخططون للانتقام عقب فض رابعة

بدأ قائدي الإخوان في التخطيط لأعمالهم الإرهابية انتقامًا من أمن الدولة بعد أن نجحوا في فض اعتصامهم وقضوا على آمالهم في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وكانوا يجتمعون بأحد البيوت بالإسماعلية وقسموا أنفسهم على سيناء والقاهرة لاغتيال أفراد الأمن الوطني.

خطة الإخوان لينالوا استعطاف الشعب بعد فض رابعة

طلب دكتور محمد أحد قائدي الإخوان من رجاله بتجميع الفيديوهات التي تشمل موت الإخوان وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى ينالوا استعطاف الشعب وتجيهزها بشكل سريع لإطلاقها خارجًا، ومن ثم استفسر منه أحد الأفراد عن تمويلات الخارج فطمئنه الأخير.

انتقلت الأحداث إلى أحد الشوارع، حيث يتواجد يوسف وحبيبته عليا، فسألته عن طبيعة علاقتهما فتهرب الأخير فأخبرته بأن شخص ما تقدم لخطبتها، فرد عليها بأن تلك ما تسمى "بحركات البنات".

ظهر إسلام جمال وشخص يدعى أبو عبيدة وهما يجهزان لعملية إرهابية.

صديق أحمد مكي في محاولة ضم الأخير للإخوان

خرج يوسف الرفاعي من المسجد بعد أن أدى فرض من فروض الصلاة فحثه أحد زملاءه -الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان- على حضور دروس دين معه بمنطقة الرحاب، فوافق الرفاعي وأخبره أنها فرصة لزيارة والدة زميلهم الشهيد جودة وسأله عن سبب حضور الجنازة فتهرب الأخير وأدعى أنه لم يستحمل رؤيتهم.

إياد نصار يشرح لزملاءه هدف الإخوان من اعتصام رابعة

شرح مبروك ضابط المخابرات للضباط "خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية" من وجهة نظر الإخوان، والهدف اللذين يسعون إليه وهو اثبات فشل النظام فمن ثم يينظموا المظاهرات ويطلقوا الشائعات، فضلًا عن نسف المحطات.

جاسوسي الإخوان من الشرطة ينضموا إلى دروسهم

انضم اثنان من ضباط الشرطة وهما جاسوسان لصالح الإخوان إلى دروس الدين التي يليقها أحد قائدي الإخوان دكتور محمد بعيادته.

كريم عبدالعزيز ينصح أحمد مكي بالزواج في مشهد كوميدي

نصح زكريا صديقه يوسف في مشهد كوميدي ممزوج بالدراما أثناء تواجده في بيته، بأن يطلب حبيبته عليا ويصالحها ويتزوج بها، فأخبره يوسف عن مخاوفه من استشهاده وتركها أرملة، فطمئنه زكريا، ومن ثم بدأ يتبادل زكريا ووالد يوسف الحديث ووصاه الأخير على يوسف إذا أصابه مكروه.

قوات الأمن في طريقها لإرجاع حق شهداء كرداسة

استعد زكريا يونس وزملاءه من أفراد الأمن للذهاب إلى كرداسة ليردوا حق زملائهم اللذين استشهدوا على يد العناصر التكفيرية هناك.