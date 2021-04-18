مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 6..صديقة ياسمين عبدالعزيز تخونها مع زوجها وشقيقها

/627649/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-6صديقة-ياسمين-عبدالعزيز-تخونها-مع-زوجها-وشقيقها

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 6، تبدأ بمشهد غير متوقع، وهو خيانة نادين "دنيا عبدالعزيز" لصديقتها غزل "ياسمين عبدالعزيز"، حيث تزوجت زوجها عابد تيمور"خالد الصاوي" عرفي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة السادسة، الذي كشفت العديد من المفاجأت غير المتوقعة.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 6

اتصل رفعت بقدرية زوجة الخديوي وطلب منها ان يراها بخصوص موضوع يخص زوجها الخديوي، وبالفعل وافقت وقابلته على سطح المنزل، ليبدأ بمغازلتها ثم قامت بتوبيخه مؤكده عليه ان الخديوي لن يتركة إذا علم بهذة المقابلة، ، ليفاجئها رفعت قائلًا:"جوزك مخبي واحدة عندة في المزرعة".

وينتقل المشهد لعائلة غزل التي في حالة قلق بخصوص ابنتهم التي تغيبت من فترة ولم يعرفوا عنها اي أخبار، فيحاولوا الاتصال بزوجها عابد تيمور لكي يطمأنوا عليها، فيرد عليهم عابد بسخرية:"غزل بخير بس هي عند صاحبها"، اتصدم والد غزل وتعجب مما قاله عابد ، فذهب إليه شقيق غزل لكي يعرف ما حقيقة صاحبها التي تسكن معه غزل.

يستمر عابد في التدبير و التخطيط مع رفعت للوقوع بغزل و الخديوي ويأكد عابد عليه عدم معرفة او تدخل الشرطة فيما يدور بينهم نهائيًا.

بينما غزل في حالة إنسجام مع مفاتن شقيقة مينا الذي يعتبر رجل من رجالة الخديوي، ويدور بين مفاتن وغزل حالة من الضحك والمرح حيث تهون على غزل غربتها .

وينتهي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 6 بخيانة أخرى من ناديين لغزل، ولكن هذة المرة مع شقيقها عماد، حيث وعدها بأنه سيطلق زوجته ويتزوجها، ولكن نادين تلومه بسبب خوفه الدائم من زوجته وعلى الرغم من ذلك يحاول القرب منها ولكنها تتهرب منه.