/627650/فيديو-وصور-الأهلي-يكرم-ضيافة-الزمالك-في-رمضان-بقذائف-شريف

انتهت مباراة الزمالك والأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباراة مؤجلة للأسبوع الرابع للدوري الممتاز، وسجل هدفي الأهلي محمد شريف، بينما سجل هدف الزمالك شيكابالا.

بدأ الشوط الثاني مغايير عن أحداث الشوط الأول وقرر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك إجراء التبديل الأول والثاني بخروج شيكابالا ومروان حمدي وشارك أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري من أجل الضغط العالي وتسجيل هدف التعادل وتحقيق الفوز.

ونتج ضغط نادي الزمالك عن وجود هجمات خطيرة عن طريق أشرف بن شرقي وأرسل كرة عرضية ولكن يتمكن دفاع الأهلي التصدي مع الضغط العالي حتي نهاية الدقيقة 57.

ومع مطلع الدقيقة 58 سقط سيف الدين الجزيري داخل منطقة جزاء الأهلي بعدما تم الدفع له من جانب رامي ربيعة وعلي لطفي، ويقرر محمود البنا اللجوء إلي تقنية الفيديو ويقرر إحتساب الكرة، ويدخل محمود علاء ولكن يسددها قوية ويتصدى لها علي لطفي.

عادل ضغط نادي الزمالك بعد ذلك وكاد يوسف أوباما أن يسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك، ويتصدى علي لطفي بنجاح للكرة.

الشوط الثاني كان بعنوان نفس الشوط الأول، تماسك دفاعي أهلاوي وضغط زملكاوي ولكن دون تسجيل أي أهداف خلال المباراة، ولم يظهر محمد مجدي أفشة ويوسف أوبامي صانعي ألعاب الأهلي والزمالك من التواجد داخل المباراة.

وحدثت تغييرات عديدة بعد مرور منتصف الشوط الثاني من جانب الفريقيين ولكن لم يتمكن البدلاء من إحداث الفارق، وشارك مع الأهلي مروان محسن ووليد سليمان وأكرام توفيق، وناصر ماهر.

بينما شارك مع الزمالك عبد الله جمعة وحميد أحداد، ولكن لم يحدث أي جديد خلال المباراة من جانب البدلاء.

وفي الدقائق الأخيرة للمباراة كان اللعب سجال بين الطرفين ولم يتمكن أي فريق من تغيير النتيجة، لتستمر النتيجة علي حالها.