/627653/أفشة-و-أوباما-أحدهما-لم-يحضر-والأخر-ساعد-المنافس-في-التسجيل

حقق الأهلي فوزا هاما على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الدوري الممتاز، في الجولة المؤجلة منذ الإسبوع الرابع في الدوري المصري، في مباراة شهدت غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب المارد الأحمر، و يوسف أوباما صانع ألعاب الفارس الأبيض، عن الأداء المعتاد من كلا اللاعبين، الأمر الذي اثار جدل كبير من رواد السوشيال ميديا بعد الاداء الهزيل لصانعي ألعاب القطبين.

وأثار غياب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي عن مستواه الحقيقي والظهور بأداء أقل من المعتاد الجدل حول مواقع التواصل الإجتماعي، فيما ظهر يوسف أوباما صانع ألعاب الفارس الأبيض بأداء غير معتاد على اللاعب الشاب هو أيضا، بالإضافة لمساعدة القلعة الحمراء في إحراز الهدف الثاني.

ولم ينجح محمد أفشة لاعب النادي الأهلي في تسجيل أي أهداف خلال اللقاء وكذلك لم يقم بتمرير اي تمريرات حاسمة في اللقاء، وهو الوضع ذاته الذي يعاني منه يوسف أوباما لاعب الفارس الأبيض حيث لم يسجل ولم يمرر اللاعب سوى كرة واحدة تسببت في تسجيل المارد الأحمر هدف اللقاء الثاني.

أحرز محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء القمة الذي يحمل 121، ضمن مواجهات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، لسجل مهاجم المارد الاحمر الهدف الثاني الشخصي له.

هزيمة الزمالك من الأهلي في الدوري

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، بعد مراوغة رائعة من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء، ومن ثم تمريرة سحرية إلى محمد شريف سددها رائعة من يمين منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك. وأحرز شيكابالا هدف التعادل للزمالك على طريقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، سدد شيكابالا رائعة من يمين منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي .

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة

وسجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.