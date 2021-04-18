/627654/محمد-شريف--قاهر--الزمالك-الجديد-بعد-ثنائية-القمة-121

شهدت القمة 121 بين الأهلى والزمالك التي أقيمت اليوم الأحد تألق كبير من محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر ، وأحرز صاحب الـ 25عاما هدفين ، الأمر الذي ساعد المارد الأحمر في الفوز على الفارس الأبيض، ليشهد لقاء قطبي الكرة المصرية مولد مهاجم يتوقع له الكثير أن يصبح أساسي منتخب الفراعنة في الأوقات القادمة .

وتصدر محمد شريف مهاجم النادى الأهلى ، قائمة هدافي الأحمر في الموسم الجارى في جميع البطولات ، ويعد من أهم لاعبي خط الهجوم داخل القلعة الحمراء، بعد تسجيله لهدفيين في لقاء الأهلي و الزمالك في الدوري .

محمد شريف يتألق مع الأهلي أمام الزمالك

وتسبب شريف في جلوس مصطفي محمد نجم الزمالك المعار لـ جالطة سراى التركى إحتياطيا خلال مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر ، وتألق مهاجم الاحمر ، وسجل هدف ، وصنع هدف أخر، وقام حسام البدرى مدرب منتخب مصر بتبديل نجم جالطة سراي في مباراة المنتخب مع كينيا ونزول نجم القلعة الحمراء .

لفت محمد شريف أنظار الأندية التركية ليكون بديل مصطفي محمد الأصلي ، ويستعد نادى طرابزون سبور التركى لتقديم عرض رسمي لمهاجم الأهلى مقابل 4 مليون يورو .

محمد شريف مع الاهلى في الزمالك

احرز محمد شريف خلال 21 مباراة مع القلعة الحمراء 7 أهداف وصنع 4 أهداف ، في مختلف البطولات مع المارد الأحمر منذ إنتقاله لصفوف الأحمر .

محمد شريف قاهر الزمالك الجديد

تألق محمد شريف اليوم الأحد أمام الغريم التقليدى الزمالك ويحرز الهدف الأول منفردا بالمرمى ويسجل هدف التقدم للأهلى بالقدم اليمني في شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك .

يواصل شريف التألق بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى ويسجيل الهدف الثاني والتقدم المستحق لصالح النادى الأهلي .

بعد تسبب محمد شريف في جلوس مصطفي محمد دكة في المنتخب تعرف على أرقام مصطفي محمد :

أرقام مصطفي محمد مع الزمالك

قرر نادى الزمالك رجوع مصطفي محمد الى صفوف القلعة الحمراء بعد إعارته ثلاث مرات ، الأولى إلى مادي الداخلية وشارك معه 16 مباراة جميعهم في الدوري المصري وسجل 3 أهداف فقط ، بدأ فترة إعارة جديدة مع طنطا، وسجل خلال هذا الموسم مع أبناء السيد البدوي 6 أهداف في 23 مباراة ، وإنضم للمرة الثالثة لطلائع الجيش على سبيل الإعارة أيضا وسجل معه 12 هدف في 29 مباراة جميعهم في الدوري المصري .

عاد مصطفى محمد الى صفوف القلعة البيضاء في موسم 2019- 2020، وأصبح المهاجم الأول للفريق ، وسجل خلال الموسم 20 هدفا في 43 مباراة ، ورحل إلى جلطة سراي التركى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف