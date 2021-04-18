/627656/نفس-الدقيقة-وعكس-المرمى-نسخة-كربون-هدف-شيكابالا-أمام-الأهلي-في-إفريقيا-والدوري
انتهت مباراة الزمالك والأهلي منذ قليل بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ويقترب المارد الأحمر من التواجد في صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم.
انتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
سجل هدفي الأهلي محمد شريف بطريقة رائعة، بينما سجل شيكابالا هدف التعادل بماركة الفهد الأسمر، وتكرار الهدف الشهير في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الماضية، وسجل هدف عالمي، وعاد اليوم وسجل نفس الهدف ولكن مع تغيير المرمى.
وفي مفارقة غريبة وسعيدة لجمهور نادي الزمالك والفهد الأسمر شيكابالا، كان هدف التعادل في نهائي دوري جاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، وجاء هدف التعادل في لقاء اليوم في نفس الدقيقة، وجاء القدر ليسجل التاريخ، ويكون الهدف في نفس الدقيقة وفي نفس الشبكة مع إختلاف المرمى فقط.
الأهلي والزمالك
وشاء القدر أن يكرر ما حدث خلال نهائي إفريقيا ويغادر شيكابالا ملعب المباراة بالتبديل الأول، ولكن في نهائي إفريقيا كان بعد 5 دقائق من بداية المباراة، وفي مباراة اليوم مع بداية الشوط الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «نفس الدقيقة وعكس المرمى»: نسخة كربون.. هدف «شيكابالا» أمام الأهلي في إفريقيا والدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.