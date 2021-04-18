/627656/نفس-الدقيقة-وعكس-المرمى-نسخة-كربون-هدف-شيكابالا-أمام-الأهلي-في-إفريقيا-والدوري

انتهت مباراة الزمالك والأهلي منذ قليل بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ويقترب المارد الأحمر من التواجد في صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف بطريقة رائعة، بينما سجل شيكابالا هدف التعادل بماركة الفهد الأسمر، وتكرار الهدف الشهير في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الماضية، وسجل هدف عالمي، وعاد اليوم وسجل نفس الهدف ولكن مع تغيير المرمى.

وفي مفارقة غريبة وسعيدة لجمهور نادي الزمالك والفهد الأسمر شيكابالا، كان هدف التعادل في نهائي دوري جاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، وجاء هدف التعادل في لقاء اليوم في نفس الدقيقة، وجاء القدر ليسجل التاريخ، ويكون الهدف في نفس الدقيقة وفي نفس الشبكة مع إختلاف المرمى فقط.

الأهلي والزمالك

وشاء القدر أن يكرر ما حدث خلال نهائي إفريقيا ويغادر شيكابالا ملعب المباراة بالتبديل الأول، ولكن في نهائي إفريقيا كان بعد 5 دقائق من بداية المباراة، وفي مباراة اليوم مع بداية الشوط الثاني.