مصدر بالنقل لـ دوت الخليج: التحفظ على سائق قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - وأوضح مصدر، فى تصريح لـ دوت الخليج، أن التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن وأن كل شئ سيعلن فى القريب العاجل، لافتًا إلى أنه إذا أظهرت النتائج وجود خطأ بشرى سيتم محاسبة المخطئ أيا كان.

وأضاف المصدر، أنه تم التحفظ على سائق القطار، والتحقيق معه.