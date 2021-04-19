جدة - نرمين السيد - وأوضح مصدر، فى تصريح لـ دوت الخليج، أن التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن وأن كل شئ سيعلن فى القريب العاجل، لافتًا إلى أنه إذا أظهرت النتائج وجود خطأ بشرى سيتم محاسبة المخطئ أيا كان.
وأضاف المصدر، أنه تم التحفظ على سائق القطار، والتحقيق معه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بالنقل لـ دوت الخليج: التحفظ على سائق قطار طوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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