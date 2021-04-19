محافظ القليوبية يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث قطار طوخ

جدة - نرمين السيد - تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية ببنها الحالة الصحية لمصابى حادث قطار القاهرة – المنصورة بمستشفى بنها الجامعى.





واطمأن محافظ القليوبية والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم ومتابعة توافر كافة سبل الرعاية الصحية لهم. وتقدم الهجان بخالص العزاء والمواساة فى ضحايا حادث قطار طوخ، متمنيا الشفاء للمصابين، مشيرا الى أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة فور وقوع الحادث. وأكد الدكتور الجيزاوى، أنه تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض فور نقل الحالات المصابة فى الحادث للمستشفى الجامعى. وأشار إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل كافة، وأكياس الدم ومشتقاته وتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين فى الحادث.

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