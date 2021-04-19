وزير التربية والتعليم: الامتحان الإلكترونى هو الأفضل بالنسبة للطالب

جدة - نرمين السيد - وأوضح طارق شوقى فى تصريحات خاصة لقناة "المحور" مساء اليوم الأحد، أن هناك أشخاصا يحاولون تصدير أفكار معينة عبر السوشيال ميديا، وهى عدم رغبتهم فى عمل امتحان الكترونى واجرائه ورقى.
وأضاف أن اسئلة الامتحانات سواء ورقية أو الكترونية واحدة ولكن من الأفضل للطالب إجراء الامتحان الالكترونى لضمان كفاءة هذا الامتحان.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بأعمال غير مسبوقة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه لأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة يتم إجراء ثلاثة امتحانات تجريبية.
وبين وزير التربية والتعليم أن الامتحانات التجريبية تأتى من منطلق حرص الوزارة على عدم حدوث أية مشاكل للطالب فى يوم الامتحان النهائى، مشددا على أن الوزارة تجد الحلول والبدائل وكافة السيناريوهات لحصول الطلاب على امتحاناتهم.
ولفت إلى أن إجراء تجارب للامتحانات تأتى لمصلحة الطلاب لتجربة كافة البدائل " الفايبر أو السيرفرات والشرائح وغيرها"، وكذلك الهدف من التجربة هى ايجاد المشكلة وايجاد الحل المناسب لها تجنبا لحدوث أية مفاجآت أيام الامتحانات.
ولفت إلى أنه سيكون هناك فى شهر مايو امتحان كامل حتى يتسنى للطالب معرفة شكل الامتحان أو من خلال وضع الامتحان فى صورة نماذج استرشادية.
وأضاف أن ما حدث اليوم هو تجربة الشبكات التى تثير قلق المواطنين، وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بضرورة شحن شريحة الوزارة التى تم تسليمها للطلاب لأنها هى الوحيدة التى يخول لها الدخول إلى الامتحان.
وأضاف أن يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك اختبار لقدرة الفايبر فى المدارس التى تمتلكه، داعيا الطلاب الذين لا يوجد "فايبر" فى مدارسهم بعدم النزول هذا اليوم.
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