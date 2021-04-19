وزير التعليم: إجراء 3 امتحانات تجريبية لأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه لأول مرة فى تاريخ الثانوية العامة يتم إجراء 3 امتحانات تجريبية، وذلك يرجع لحرصنا الشديد على مصلحة الطلاب، معقبا: "لن تحدث مشكلة لطالب واحد فى امتحانات الثانوية العامة، وسيتم تجربة شبكة الإنترنت والكهرباء، وفرصة للطلاب لتجربتهم عمليا على الامتحانات".

وتابع: "سيجرى كذلك تحديث التابلت حتى لا تحدث مشكلات يوم الامتحان، ولسه فى أول يوم من 3 امتحانات تجريبية، وامتحان مايو المقبل سيكون كاملا لمعرفة الطلاب كيفية الإجابة، مضيفا: أجرينا تركيب أجهزة جديدة ذات تقنية عالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وشريحة النت التى جرى تسلمها مع التابلت هى اللى هتدخل على الامتحان فقط".

وأضاف شوقى: "الثلاثاء المقبل اختبار لقدرة الفايبر فى المدارس، المدارس اللى مفهاش فايبر متنزلش يوم الثلاثاء، ولابد من النزول يوم الخميس لتجربة الشرائح، والامتحان الإلكترونى الأفضل بالنسبة للطلاب، بالإضافة إلى أننا نتبع أسلوبا علميا لمعرفة السيرفر ومشاكل الشبكات والعمل على حلها حتى لا يحدث عطل أثناء الامتحانات".

وأردف: "هناك اهتمام من الدولة لفرص تحسين جودة التعليم والوصول لأفضل تجربة وحتى لا يتدخل عنصر بشرى فى الامتحان، وكان فيه ناس بتدخل تحل الامتحان على حساب ناس تانية".

ومن جهة أخرى، نعى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ضحايا حادث قطار طوخ، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وشفاء وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى فى القريب العاجل بعد تعرضه لحادث.