ريال مدريد يفشل في الحفاظ علي صدارة الدوري.. وفالنسيا يهدي برشلونة التقدم

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فشل ريال مدريد في الحفاظ علي الصدارة في الدوري الإسباني الممتاز، أمام خيتافي في الدوري الـ 33، بنتيجة لقاء اليوم التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، وفي نفس الدور إلتقي ريال بيتيس وفالينسيا، قادش وسيلتافيجو، ليفانتي وفياريال.

نتيجة مباراة ريال مدريد وخيتافي

حسم التعادل السلبي مباراة ريال مدريد وخيتافي في لقاء جمع الفريقين في لقاء الدور الـ 33 من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، معقل فريق خيتافي.

ومن الجدير بالذكر حقق ريال مدريد الفوز في لقاء كلاسيكو الأرض أمام برشلونة، بنتيج هدفين مقابل هدف، لينفرد بالصدارة من الدور الـ 31 من الدوري، علي حساب أتليتيكو مدريد بفارق نقطة، ولكن الفريق الملكي فشل في الحفاظ علي تلك النقطة امام خيتافي اليوم.

نتيجة مباراة ريال بيتيس وفالنسيا

يحسم التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، بين فريق ريال بيتيس وفالينسيا في نفس الدور، سجل هدف فالنسيا الأول غونزالو جونزاليس، وسجل الهدف الثاني للفريق كارلوس سولر باراغان من خلال ضربة جزاء، وسجل هدف ريال بيتيس الاول نبيل فقير، وسجل الهدف الثاني للفريق سيرخيو كاناليس.

نتيجة مباراة قادش وسيلتا فيجو

انتهت مباراة قادش وسيلتا فيجو بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء الدور الثالث والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب رامون دي كارانزا.

نتيجة مباراة فياريال وليفانتي

حقق فريق فياريال الفوز بخماسية مقابل هدف امام ليفانتي، في الدور الـ 33 من الدوري الإسباني الممتاز، سجل هدف فياريال الأول سيرخيو بوستيغو لاعب ليفانتي في مرماه، وسجل الهدف الثاني للفريق جيرارد مورينو، وسجل الهدف الثالث سامويل شيكويزي، وسجل الهدف الرابع روبن فيزو لاعب ليفانتي في مرماه، وسجل الهدف الخامس سامويل شيكويزي.