/627655/القمة-121-تشهد-ميلاد-علي-لطفي-من-جديد-ويرد-على-جميع-المشككين

يشهد النادي الأهلي ولادة نجم جديد ضمن صفوف الفريق، وهو علي لطفي حارس مرمي الشياطين الحمر، وذلك بسبب تألقة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 121، حيث أستطاع ان يصد ركلة الجزاء من محمود علاء لاعب الفارس الأبيض بعدما تم احتساب الركلة لصالح الزمالك وهدرها اللاعب.

لم تكن هذا هي المباراة الأول لحراس الاهلي في اول مشاركة في القمة، حيث استطاع كل من محمد الشناوي صد ضربة جزاء من باسم مرسي 2018، بينما علي لطقي صد ضربة جزاء من محمود علاء 2021.

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أنضم علي لطفي في عام 2018 لصفوف المارد الأحمر، حيث يملك في رصيد من المواجهات 3 مباريات في الدوري 270 دقيقة ، وتلقت شباكه 4 أهداف، ومباراة في دوري أبطال أفريقيا، 66 دقيقة، وتلقت شباكه هدفًا.

شارك علي لطفي في مباراة ببطولة كأس مصر 9 دقيقة أمام فريق النجوم، وتلقت شباكه هدفين.

وشارك علي لطفي، في موسم 2019 - 2020، في 5 مباريات بواقع 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز 33 دقيقة، ومباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أفريقيا، الذي أٌقيم في ستاد القاهرة الدولي، وتلقت شباكه في المباريات الخمس هدف واحد كان في مواجهة الوداد.

علي لطفي

علي لطفي هو النجم القادم للقلعة الحمراء، بعد إصابة محمد الشناوي وغيابة عن مباراة القمة، وعشق الجماهير الحمراء خلال الفترة المقبلة، حيث خاض الحارس 8 لقاءات أمام نادي الزمالك وذلك عندما كان حارس في صفوف أنبي، وتمكن من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وتعرض للخسارة مثلهم، وتعادل في مبارتين فقط.

خلال المباريات التي لعبها علي لطفي أمام الزمالك مع فريق إنبي تلقى 7 أهداف خلال 5 مباريات، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكة في 3 مباريات.

آخر بماراة لعبها علي لطفي أمام الزمالك كانت قبل 4 سنوات من الآن وتحديدا في شهر سبتمبر 2017، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وتمكن أن يتصدى لركلة جزاء خلال المباراة.

ويمتلك علي لطفي عدد 108 مباراة في البطولات المحلية مع الأهلي وإنبي، وتلقى 103 هدفا وحافظ على نظافة الشباك خلال 42 مباراة فقط.