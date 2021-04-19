تعرف على رسالة محمد الشناوي إلي «علي لطفي» عقب نهاية القمة 121

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وغاب محمد الشناوي عن صفوف الأهلي بعد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، ولم يتمكن من المشاركة خلال المباراة وربما بعض المباريات القادمة.

وكانت رسالة محمد الشناوي للاعبي الفريق عبر “تويتر”: “الرجالة #الأهلي

محمد شريف « قاهر » الزمالك الجديد بعد ثنائية القمة 121

شهدت القمة 121 بين الأهلى والزمالك التي أقيمت اليوم الأحد تألق كبير من محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر ، وأحرز صاحب الـ 25عاما هدفين ، الأمر الذي ساعد المارد الأحمر في الفوز على الفارس الأبيض، ليشهد لقاء قطبي الكرة المصرية مولد مهاجم يتوقع له الكثير أن يصبح أساسي منتخب الفراعنة في الأوقات القادمة .

وتصدر محمد شريف مهاجم النادى الأهلى ، قائمة هدافي الأحمر في الموسم الجارى في جميع البطولات ، ويعد من أهم لاعبي خط الهجوم داخل القلعة الحمراء، بعد تسجيله لهدفيين في لقاء الأهلي و الزمالك في الدوري .

وتسبب شريف في جلوس مصطفي محمد نجم الزمالك المعار لـ جالطة سراى التركى إحتياطيا خلال مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر ، وتألق مهاجم الاحمر ، وسجل هدف ، وصنع هدف أخر، وقام حسام البدرى مدرب منتخب مصر بتبديل نجم جالطة سراي في مباراة المنتخب مع كينيا ونزول نجم القلعة الحمراء .

علي لطفي

لفت محمد شريف أنظار الأندية التركية ليكون بديل مصطفي محمد الأصلي ، ويستعد نادى طرابزون سبور التركى لتقديم عرض رسمي لمهاجم الأهلى مقابل 4 مليون يورو .

احرز محمد شريف خلال 21 مباراة مع القلعة الحمراء 7 أهداف وصنع 4 أهداف ، في مختلف البطولات مع المارد الأحمر منذ إنتقاله لصفوف الأحمر .

محمد شريف قاهر الزمالك الجديد

تألق محمد شريف اليوم الأحد أمام الغريم التقليدى الزمالك ويحرز الهدف الأول منفردا بالمرمى ويسجل هدف التقدم للأهلى بالقدم اليمني في شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك .

يواصل شريف التألق بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى ويسجيل الهدف الثاني والتقدم المستحق لصالح النادى الأهلي .

بعد تسبب محمد شريف في جلوس مصطفي محمد دكة في المنتخب تعرف على أرقام مصطفي محمد :