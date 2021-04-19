/627658/ماركة-الأباتشي-عندما-يسجل-شيكابالا-يفوز-الأهلي-في-القمة

شهدت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك اليوم الأحد ظاهرة غريبة ، وهي تسجيل شيكابالا لاعب القلعة البيضاء هدف في شباك على لطفي حارس مرمى الأهلى ولكن عندما يسجل الأباتشي يفوز الأحمر .

وانتهت مباراة الزمالك والأهلي منذ قليل بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ويقترب المارد الأحمر من التواجد في صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم .

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك اليوم الهدف الاول لفريقه ، وبالتالى يتعادل الأبيض أمام الأهلى ، وتنتهى المباراة بفوز رائع للأحمر بنتيجة 2-0 ، في المواجهة المقامة ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى المصرى ،وشاء القدر أن يكرر ما حدث خلال نهائي إفريقيا ويغادر شيكابالا ملعب المباراة بالتبديل الأول، ولكن في نهائي إفريقيا كان بعد 5 دقائق من بداية المباراة، وفي مباراة اليوم مع بداية الشوط الثاني.

على نفس السياق ، سجل شيكابالا هدف التعادل لفريقه في نهائي دورى أبطال افريقيا بين الأهلى والزمالك ، ويفوزالاحمر بنتيجة 2-1 ليتوج بالأميرة السمراء على حساب الفارس الابيض .

الأهلي يفوز على الزمالك

تكررت من قبل هذه الظاهرة مع الفهد الأسمر في نهائي كاس مصر2007 وسجل شيكا هدف في مرمى الأهلى ، ولكن انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 4–3 .

الجدير بالذكر أن هدف الاباتشي اليوم في مرمى على لطفي يعتبر الأول له في الدورى المصرى.

لم يخسرالأبيض قط في أى مباراة له يوم 18 أبريل ن ولكن كسر الأهلى هذا الرقم المميز للزمالك

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.