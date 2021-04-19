/627659/مسلسل-الاختيار-2-يكشف-طريقة-إستعطاف-الجماعات-الإرهابية-للمواطنين

شهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة السادسة تخطيط الجماعة الإرهابية لإستعطاف الشعب المصري، بعد فض اعتصام رابعة، حيث كشفت الأحداث عن الوجه الحقيقي للجماعة.

دوت الخليج يكشف طريقة جماعة الإخوان الإرهابية في إستقطاب العديد من الشباب بدهائهم الماكر، من خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة السادسة.

مسار الجماعة الإرهابية لخداع المواطنين

ظهر محمد البكاتوشي الرائد المفصول من جهاز الشرطة، والذي جسد دوره الفنان محمد يونس، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 2 وهو يشرف على مونتاج مقاطع الفيديوهات المنتشرة من فض رابعة "تركيبها" بما يتناسب مع متطلباتهم وكسب استعطاف المواطنين.

أوضح مشهد في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6، أن الجماعات الإرهابية فرزت جميع مقاطع الفيديوهات التي تم تسجيلها وتركيبها، حيث كانت الصورة واضحة أمام أعينهم حينما حذر القيادي الشاب الذي يقوم بتركيب الفيديو من قتل أحد العناصر الإرهابية لشخص من بينهم.

جهز الشباب بشكل سريع مقاطع الفيديو لإطلاقها خارجًا، ومن ثم استفسر منه أحد الأفراد عن تمويلات الخارج فطمئنه القيادي محمد البكاتوشي.

مسلسل الاختيار 2

يسرد مسلسل الاختيار 2 حكايات وروايات عدد من ضباط الشرطة الذين استشهدوا على أيدي الجماعات الإرهابية، حيث يجسد البطولة عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية الضابط زكريا يونس، وأحمد مكي الذي يجسد شخصية يوسف الرفاعي.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنانة انجي المقدم، وأسما أبو اليزيد، والفنان إياد نصار، والراحل هادي الجيار إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب