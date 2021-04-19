/627660/سيد-عبد-الحفيظ-توقعت-أن-نفوز-على-الزمالك-بسبب-هدف-شيكابالا-المكرر

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حضرة المواطن" على شاشة الحدث اليوم: "النادي الأهلي تعرض للغيابات العديدة خلال المباراة تعرضنا لخسائر كبيرة من إصابات لنجوم كبار، ولكن هذا هو الأهلي الذي يرد دائما على الجميع وموسيماني كان لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين".

وأكمل: "كرة ركلة الجزاء الخاصة بالزمالك ماتت نهائيا وأرفض التعليق عليها، ولا أعلم سبب حصولي على إنذار أصفر خلال المباراة، ولكن أبارك لعلي لطفي على المستوى الذي قدمة خلال المباراة، والجميع ظهر بمستوى جيد وهذا هو الأهم".

وتابع: "محمد الشناوي من المفترض أن يقوم بعمل مسحة كورونا غدا، وأتوقع أن تكون المسحة سلبية، وفرحة لافروز ستنتهي غدا تمام من أجل التجهيز لمباراة سموحة لاقادمة، ولكن يجب أن نحترم هذا الفريق لأنه يمتلك لاعبين كبار".

وأردف: "محمد شريف لاعب كبير للغاية، وسعيد للمستوى الذي قدمة خلال المباراة، ويجب أن نتعامل مع الذي حدث بكل ما حدث وعدم تضخيم الأمور لأنه لاعب كبير للغاية ولابد أن نعطى لكل أمر حقة فقط دون تضخيم".

واختتم: "شيكابالا سجل هدف مميز للغاية، وللمفارقة الغريبة أن جاء في نفس الدقيقة التي جاءت في نهائي إفريقيا، وتوقعت أن نفوز على الزمالك بسبب هذا الأمر، وأحترم الفهد الأسمر كثيرا وهو لاعب كبير دائما".

مدرب حراس الأهلي السابق يجري مكالمة هاتفية مع علي لطفي قبل القمة

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق أن غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق يمثل ضربة قوية للمارد اللأحمر، ولكن علي لطفي يستطيع التواجد وتقديم مباراة ممتازة اليوم.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان: “محمد الشناوي حارس كبير وله تاريخ كبير في مباريات القمة، ويمثل نصف قوة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأتمنى عودتة سريعا لحراسة مرمى الفريق”.

علي لطفي

وأكمل: “أنا من طلبت تواجد علي لطفي في النادي الأهلي، وأثق في قدراتة الفنية العالية، وتحدثت معه اليوم خلال مكالمة هاتفية من أجل تقديم الدعم له لأنه حارس كبير وموهوب وأتمنى أن يقدم مباراة قوية اليوم وسيكون نجم المباراة الأول، وقلت للحارس بأن لا يتأثر بحديث الجماهير عن الأداء الذي يقدمة مع الأهلي، ويجب أن يكون هذا الأمر يمثل حافز إيجابي خلال المباراة، واللاعب واجه ظروف صعبة في بداية مشوارة الكروي مثل محمد الشناوي وسيكون له كلمة السر خلال لقاء اليوم”.

وأردف: “جماهير الأهلي ترتاح عندما تشاهد محمد الشناوي في المباريات لأنه يقدم مباريات قوية ويكون قائد حقيقي، ويجب أن يعمل علي لطفي خلال المباراة وأن يظهر رد فعل إيجابي خلال المباراة من أجل تقديم الدعم للاعبين، ونقطة الإنطلاق اليوم ستكون من خلال تقديم مستوى جيد”.