ضد الكسر الحلقة السادسة..مصطفى درويش يصعب الوصول لقاتل سلمى 

/627661/ضد-الكسر-الحلقة-السادسةمصطفى-درويش-يصعب-الوصول-لقاتل-سلمى

ضد الكسر الحلقة السادسة، شهدت الحلقة في بدايتها حالة من الغموض وعلامات الاستفهام، بعثور أحد ناقلي القمامة على حقيبة غريبة ثم ينتقل المشهد إلى محاولة إيهاب فرد الأمن والخادمة عزة الهروب من الشرطة، فيلجأوا إلى الحارة وعند وصولهم تكون الشرطة بانتظارهم تُمسك الخادمة ولكن يحاول إيهاب الهروب فيطارده الظابط حازم حتى الإمساك به.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان محمد فراج، في محاولة للعثور على قاتل سلمى.

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل ضد الكسر

يستجوب الظابط هاني إيهاب، فيخبره في البدايه أنه لم يفعل شيء، فيسأله عن سرقته للهاتف فيجيب بأنه عندما انتهى حديثه مع استاذ كريم ليخبره أن بابا الفيلا مفتوح، زاد فضوله في معرفة ماذا يوجد داخل الفيلا، وعندما دخل وجد مدام سلمى مقتولة فأخذ الهاتف لكي يرى مايحتويه من صور ولكنه احتاج إلى المال فقام ببيعه.

عزة تعترف بسرقتها لنيللي كريم

لم يصدقه الظابط هاني فاستدعى عزة خادمة سلمى لاستجوابها، فتبدأ بسرد القصة بداية من عودة سلمى وكريم من الحفل، فحدث بينهم مشاجرات عنيفة بسبب قيام صديق كريم بالتحرش بها، تنتهي باتهام كريم لها بأنها السبب الرئيسي لقيامه بهذا الفعل فتلومه سلمى بكون صديقه لا يراه كالرجال لذلك قام بالتحرش بها أمامه، فيضرب كريم سلمى بالقلم، وتستكمل عزة حديثها بأنها استغلت تلك الفرصة في سرقة العقد ووضعه في كيس القمامة.

عزة تحكي خطة إيهاب لسرقة سلمى

يسئلها الظابط هاني عن العقد، فتستحضر مشهد من الماضي منذ عرض ايهاب الخطة عليها، فيقول بأنهم سيفصلون الكاميرات من خلال سرقة مفاتيح صندوق الكاميرات من كريم، ثم ستستبدل هارد الكاميرات الأصلية بهارد مستعمل، ثم ستضع العقد في كيس القمامة وهو سيقوم بباقي الافعال، يوجه الظابط سؤاله إلى إيهاب قائلًا: "وديت العقد فين"، فيجيبه بأنه بسبب هجوم الشرطة على الفيلا لم يستطع أخذه من القمامة، وسرعان مااخذت سيارة النقل الكيس بالعقد.

يجتمع كريم مع ملك اخت سلمى ومصطفي زوجها ويخبرهم عن حبس الظابط هاني لايهاب فرد الأمن وخادمته عزة، مبررًا بأنهم كانو يحاولون سرقة سلمى فعندما رأتهم حاولت منعهم فضربوها على رأسها، فقاطع حديثهم الظابط هاني ليسأل كريم عن معرفته شخص يدعى صالح موضحًا بأنه رأي له بصمات في منزل سلمى، فينفي كريم معرفته.

ينتهي مسلسل ضد الكسر الحلقة السادسة بإخبار الظابط هاني كريم عن تردد صالح على المنزل باستمرار وعن وجود مكالمات هاتفيه بينه وبين سلمى وهذا يدل على وجود علاقة بينهم، وإذا لم تعترف مايا في التحقيق بوجودك معاها في وقت الحادث ستثبت التهمة عليك خاصة في حالة إثبات علاقة سلمى بصالح.