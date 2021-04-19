/627662/مكاسب-الأهلي-بعد-الفوز-على-الزمالك-في-القمة-121

حقق الأهلي العديد من المكاسب بعد الفوز على الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، بهدفين مقابل هدف نظيف في اللقاء الذي اقيم على ملعب القاهرة الدولي وشهد تألق كبير من محمد شريف مهاجم المارد الأحمر بتسجيله هدفين، وكذلك شيكابالا الذي أحرز هدف رائع لكنه لم يشفع للفارس الأبيض في تحقيق الإنتصار، ويستعرض دوت الخليج أهم المكاسب من مباراة القمة للمارد الأحمر.

مولد حارس جديد

شهدت مباراة الأهلي و الزمالك مولد على لطفي حارس مرمي النادي الأهلي، الذي تألق بشكل كبير من خلال تصديه لركلة جزاء من محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، وكذلك التصدي لكرة خطيرة في أخر دقائق في المباراة ساعدت المارد الأحمر في تحقيق الثلاث نقاط.

مهاجم من العيار الثقيل

شهدت القمة 121 بين الأهلي و الزمالك تألق واضح من محمد شريف لاعب المارد الأحمر في مباراة الفارس الأبيض، واستطاع مهاجم القلعة الحمراء تسجيل هدفيين، ساهموا في تتويج الأحمر بالثلاث نقاط.

الصعود في جدول ترتيب

حقق الأهلي فوزا هاما على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة، ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 30 في المركز ويرتقي لوصافة الدوري الممتاز خلف الزمالك متصدر الترتيب بـ 33 نقطة، مع أفضلية في عدد المباريات حيث يتبقى للمارد الاحمر 3 مباريات مؤجلة في حالة الفوز.

التغلب على الغيابات في مباراة الأهلي

دخل الأهلي مباراة الزمالك بغيابات متعددة تبلغ 11 لاعب قبل لقاء الفارس الأبيض، ومع ذلك أستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز على الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي شهدت تألق كبير من بدلاء القلعة الحمراء على رأسهم على لطفي و محمد شريف.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.