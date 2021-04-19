/627664/موسيماني-علي-لطفي-نجم-القمة-ولدينا-فريق-قوي-وعنيد

أكد بيتسو موسيماني المدير النفي للنادي الأهلي أن مباريات القمة دائما أمام الزمالك تكون لها أهمية كبيرة، ولا يمكن توقع النتيجة إلا بعد نهاية المباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نجحنا في تحقيق الفوز في المباراة، وكان الأهم هو تحقيق الفوز خلال بالمباراة وضمان النقاط الثلاثة التي تقربنا لصدارة التريتب".

وأكمل: "الحمد لله تمكنا أن نحقق الفوز في المباراة وتحكمنا في مجريات اللقاء، وكنا في أول 20 دقيقة إستطعنا أن نقدم كرة قدم جميلة وسجلنا الهدف الأول وأضعنا فرص عديدة في بداية المباراة".

وتابع: "تمكنا من فرض أسلوبنا خلال المباراة خاصة في شوط المباراة الأول، وكان هذا الأمر هاما بتسجيل هدفين رائعين عن طريق محمد شريف، وأبارك للاعبين واشكرهم لأنهم نفذوا الخطة بنجاح".

وأردف: "الأهلي تفوق اليوم على منافس قوي وعنيد والفوز أمام الزمالك له أهمية كبيرة للغاية، ويمتلكوا مديرا فنيا على أعلى مستوى، وكان لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز اليوم، والأهم في لقاء اليوم هو تحقيق الفوز".

وواصل: "سعيد بالمستوى الذي قدمة محمد شريف وأبارك له على تسجيل الهدفين خلال لقاء اليوم، وكان إختيارة للمباراة هاما وصعبا لأننا نمتلك مهاجمين على أعلى مستوى، ودائما يكون له فارق واضح في مباريات الأهلي ومنتخب مصر، ويريد مساعدة الفريق بإستمرار".

واختتم: “نحن الأهلي ولا يجب أن نشتكي من كثرة الإصابات ولدينا فريق كبير وعدد من اللاعبين على أعلى مستوى، وعلي لطفي كان نجم المباراة ولدينا مصطفى شوبير حارس مميز للغاية”.

«ماركة الأباتشي».. عندما يسجل شيكابالا يفوز الأهلي في القمة

شهدت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك اليوم الأحد ظاهرة غريبة ، وهي تسجيل شيكابالا لاعب القلعة البيضاء هدف في شباك على لطفي حارس مرمى الأهلى ولكن عندما يسجل الأباتشي يفوز الأحمر .

وانتهت مباراة الزمالك والأهلي منذ قليل بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ويقترب المارد الأحمر من التواجد في صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم .

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك اليوم الهدف الاول لفريقه ، وبالتالى يتعادل الأبيض أمام الأهلى ، وتنتهى المباراة بفوز رائع للأحمر بنتيجة 2-0 ، في المواجهة المقامة ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدورى المصرى ،وشاء القدر أن يكرر ما حدث خلال نهائي إفريقيا ويغادر شيكابالا ملعب المباراة بالتبديل الأول، ولكن في نهائي إفريقيا كان بعد 5 دقائق من بداية المباراة، وفي مباراة اليوم مع بداية الشوط الثاني.

بيتسو موسيماني

على نفس السياق ، سجل شيكابالا هدف التعادل لفريقه في نهائي دورى أبطال افريقيا بين الأهلى والزمالك ، ويفوزالاحمر بنتيجة 2-1 ليتوج بالأميرة السمراء على حساب الفارس الابيض .