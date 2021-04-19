/627666/على-لطفي-ضاحكا-لا-أعلم-سبب-إحتساب-ركلة-الجزاء-والشناوي-سبب-الفوز

أكد على لطفي حارس مرمي النادي الأهلي عن أهمية الفوز بالثلاث نقاط خلال مواجهة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، مشددا على عدم معرفته بسبب ركلة الجزاء التي تم إحتسابها خلال مواجهة المارد الأحمر والفارس الأبيض.

وقال على لطفي: " الحمد الله على مباراة اليوم، النجم في مباراة اليوم هو الفريق الكامل، وهذا هو نتاج إجتهادنا جميعا في مباراة اليوم بين الأهلي و الزمالك، كذلك لأننا نلاعب فريق كبير واحد أقطاب الدوري المصري".

تصريحات على لطفي بعد مباراة الأهلي و الزمالك

وعن ركلة الجزاء تابع لطفي ضاحكا: "حتى الأن لم أعلم سبب إحتساب ركلة الجزاء، لكني أحمد الله على التصدي لها، في ظل صعوبة المباراة، امام منافس كبير في الدوري المصري، وسبق وتصديت لركلة جزاء اخرى أمام الزمالك حينما كنت مع إنبي".

وواصل:"الشناوي ساندني بشكل كبير وأتمنى له الرجوع من الإصابة بشكل طبيعي، وكان دائم التواصل معي يوميا، ولذلك حققنا الفوز في مباراة اليوم بفضل ربنا ثم مجهودات الفريق".

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

وأختتم عن تعليقات الجمهور: " جمهور الأهلي يريد دائما الفوز، وهجوم أو إنتقاد الجمهور يعد مكسب لنا جميعا، وعندما يقدم إنتقاد فهو يريد المزيد من النجاح للاعب وليس العكس".