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نواب تنسيقية شباب الأحزاب من موقع الحادث: سنحاسب المقصرين "صور"

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قام وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم كلًا من النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، بزيارة عاجلة لمستشفيات القليوبية منذ اللحظات الأولي وذلك لمتابعة المصابين والاطمئنان علي توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يؤكدون على متابعة التحقيقات لمحاسبة المقصرين

وأكد نواب التنسيقية على متابعة التحقيقات الجارية للوقوف علي أسباب الحادث وأوجه القصور وذلك لمحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة ملايين المصريين الذين يعتمدون في تنقلاتهم اليومية على القطارات، كما شدد النواب علي ضرورة تطوير نظم الأمان والعنصر البشري بالسكة الحديد وعدم تأجيل تلك الخطوات.

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آخر تطورات حادث طوخ

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، قد أعلنت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

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وأكد أيضًا الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

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هذا وكان وزير التعليم العالى، قد توجه إلى مستشفى بنها، لزيارة المصابين  بالمستشفى والتأكد من توافر الكميات الكافية من احتياطي كميات الدم المتاحة بالمستشفى ، وتوافر كافة المحاليل والمستلزمات الطبية والجراحية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة للمصابين على أكمل وجه.

كما كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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