الغندور : البنا ذكرني بنفسي في قمة ٩٦

آشاد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق ، بالمستوي الذي ظهر به الحكم الدولي محمود البنّا ومساعديه في مباراة القمة بين الاهلي والزمالك بالدوري .

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر انه تذكر اليوم مباراة الاهلي والزمالك في موسم ٩٦ بعدما قمت بإدارتها ونلت اشادة من الجميع واتمني ان توافق الاندية علي دعم الحكم المصري في جميع المناسبات .

تابع ان تقنية الفيديو ساعدت البنّا كثيرا في أدارة المباراة ، موضحا انه يمنح البنّا ٩ من ١٠ .

أدرا اللقاء محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" ،محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو" .

تاريخ البنا مع الاهلى والزمالك

أدار البنا للأهلى أكثر من الزمالك ، حيث أدار 30 مباراة للأهلي، 27 مباراة فى الدورى و3 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 22 لقاء ، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط . وأخرج البنا، 43 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 6 ركلات جزاء للأهلي، كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز.

في نفس السياق أدار البنا 20 مباراة للزمالك، 18 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، وخلال هذه المباريات فازالزمالك فى 12 مواجهة ، وتعادل في 5 مواجهات وخسر3 مباريات فقط .

وأشهر البنا، 41 بطاقة صفراء خلال مباريات الزمالك، بالإضافة لإثنين من البطاقات الحمراء ،و إحتساب 5 ركلات جزاء للزمالك وكانت لـ على جبر ضد طلائع الجيش وحازم إمام ضد مصر المقاصة .

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

وانتهت مباراة الزمالك والأهلي منذ قليل بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، ويقترب المارد الأحمر من التواجد في صدارة الدوري الممتاز هذا الموسم.