/627670/خالد-الغندور-بدلاء-الأهلي-أفضل-من-أساسين-الزمالك

أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك أن بدلاء النادي الأهلي ظهرو بشكل مميز أمام الفارس الأبيض ضمن منافسات الدوري الممتاز في القمة 121 بين المارد الأحمر و الفارس الابيض، مشددا على قوة أداء على لطفى حارس الأحمر.

وقال خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق في تصريحات تلفزيوينة: " بدلاء الأهلي ظهروا بشكل أفضل من العبي الزمالك الأساسين في مباراة القمة 121، على لطفي حارس المارد الأحمر اللي بقاله سنين مبيلعبش أساسي مع القلعةالحمراء لم يقل عن الشناوي، وكذلك أيمن أشرف الذي يلعب في مركز مختلف عن مركزه الأساسي على الرغم من إحتلاله مركز على معلول".

خالد الغندور يثير الجدل على السوشيال ميديا

وتابع: " محمد هاني لم نشعر بغيابه عن مباراة اليوم بسبب تألق بديله أحمد بيكهام في أحداث اللقاء بين الأهلي و الزمالك، وكذلك رامي ربيعة الذي لعب بديلا لياسر إبراهيم، في حقيقة الأمر لاعبو الأهلي البدلاء أفضل من أساسين الفارس الأبيض".

الأهلي و الزمالك في الدوري

وأختتم الغندور: " أتعجب من عودة محمود البنا للفار من أجل إحتساب ركلة الجزاء لانها واضحة، وأثار تعبيرات محمود علاء الخوف في داخلي لأنني توقعت إهدراها عقب رؤية ملامح وجه".

على جانب أخر أكد على لطفي حارس مرمي النادي الأهلي عن أهمية الفوز بالثلاث نقاط خلال مواجهة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، مشددا على عدم معرفته بسبب ركلة الجزاء التي تم إحتسابها خلال مواجهة المارد الأحمر والفارس الأبيض.

وقال على لطفي: " الحمد الله على مباراة اليوم، النجم في مباراة اليوم هو الفريق الكامل، وهذا هو نتاج إجتهادنا جميعا في مباراة اليوم بين الأهلي و الزمالك، كذلك لأننا نلاعب فريق كبير واحد أقطاب الدوري المصري".

وعن ركلة الجزاء تابع لطفي ضاحكا: "حتى الأن لم أعلم سبب إحتساب ركلة الجزاء، لكني أحمد الله على التصدي لها، في ظل صعوبة المباراة، امام منافس كبير في الدوري المصري، وسبق وتصديت لركلة جزاء اخرى أمام الزمالك حينما كنت مع إنبي".

وواصل:"الشناوي ساندني بشكل كبير وأتمنى له الرجوع من الإصابة بشكل طبيعي، وكان دائم التواصل معي يوميا، ولذلك حققنا الفوز في مباراة اليوم بفضل ربنا ثم مجهودات الفريق". وأختتم عن تعليقات الجمهور: " جمهور الأهلي يريد دائما الفوز، وهجوم أو إنتقاد الجمهور يعد مكسب لنا جميعا، وعندما يقدم إنتقاد فهو يريد المزيد من النجاح للاعب وليس العكس".