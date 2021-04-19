طارق السيد: « تيشيرت الزمالك أكبر منكم »

نشر طارق السيد لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الوطني، عبر السوشيال ميديا علي صفحتة الرسمية فيسبوك، معلق علي أدء لاعبي الزمالك في مبارراة القمة امام الأهلي بالدوري.
علق طارق السيد علي صفحتة الشخصية علي الفيس بوك بعد نتيجة المباراة بين الأهلي والزمالك في لقاء القمة، بين الفريقين في الدوري، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.
قال: " تيشيرت الزمالك أكبر منكم".
محمود علاء يهدر فرصة الزمالك الذهبية
أهد محمود علاء مدافع فريق الزمالك ضربة جزاء أمام الأهلي في لقاء اليوم بين الفريقين في مباراة الدور الرابع عشر من الدوري، في حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في المباراة.
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