وزير الأوقاف يقرر غلق مسجد آل الحاكم بسوهاج بسبب مخالفة إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد آل الحاكم بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





جاء ذلك بناءً على المذكرة الواردة إلى غرفة العمليات المركزية من مديرية أوقاف سوهاج. وأكدت اللجنة، أن طاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله عز وجل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.



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