رئيس شباب النواب يكشف مستجدات الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وذلك للاطمئنان عليه بعد الحادث الذى تعرض له صباح اليوم خلال سفره لمحافظة البحيرة.





وأكد رئيس لجنة الشباب، عقب زيارته مساء اليوم لوزير الشباب الذى يتلقى العلاج بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، أن الوزير حالته الصحية جيدة وسيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، لافتا إلى أن الدكتور أشرف صبحى من القامات الوطنية المشهود لها بالكفاءة.

وعبر رئيس لجنة الشباب، عن تمنياته بالشفاء العاجل للوزير، ليمارس دوره الكبير فى خدمة الشباب المصرى، لاسيما أنه صاحب بصمة واضحة وحقق العديد من الإنجازات داخل وزارة الشباب.

كان عدد من القيادات على رأسهم أحمد راشد محافظ الجيزة، وهشام آمنة محافظ البحيرة، وعلى الجانب الرياضى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة و النواب للإطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى إنقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.