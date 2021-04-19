وأكد رئيس لجنة الشباب، عقب زيارته مساء اليوم لوزير الشباب الذى يتلقى العلاج بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، أن الوزير حالته الصحية جيدة وسيظل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، لافتا إلى أن الدكتور أشرف صبحى من القامات الوطنية المشهود لها بالكفاءة.
وعبر رئيس لجنة الشباب، عن تمنياته بالشفاء العاجل للوزير، ليمارس دوره الكبير فى خدمة الشباب المصرى، لاسيما أنه صاحب بصمة واضحة وحقق العديد من الإنجازات داخل وزارة الشباب.
كان عدد من القيادات على رأسهم أحمد راشد محافظ الجيزة، وهشام آمنة محافظ البحيرة، وعلى الجانب الرياضى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة و النواب للإطمئنان على حالته الصحية.
يذكر أن وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى إنقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس شباب النواب يكشف مستجدات الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.