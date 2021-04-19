أمير قطر يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا قطار طوخ

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جدة - نرمين السيد - وكتبت وكالة الأنباء القطرية، عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، فى ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل".
يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأحد، وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين فى حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ محافظة القليوبية.
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