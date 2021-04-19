أسقف سيناء الشمالية ناعيا نبيل حبشى: نثق فى الرئيس والإرهاب لن يفكك وحدتنا

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، منذ قليل، بيانا نعى فيه الشهيد نبيل حبشى، الذى اختطفته عناصر إرهابية بشمال سيناء منذ 5 أشهر واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر، أمس الأحد.





وقال الأنبا قزمان: "أنعى الشهيد نبيل حبشى الخادم الأمين والإنسان البار، والذى زف إلى السماء شهيدا عظيما". وأكد البيان على الثقة الكاملة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتهاون فى أى نقطة دم لواحد من أولاده المصريين، وكذلك الثقة فى القوات المسلحة الباسلة. وأكد البيان أن الإرهاب لن يؤثر على وحدة أبناء سيناء الشمالية، مشددا على إقامة صلوات المناسبات فى الفترة المقبلة بدون أى تغيير.

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