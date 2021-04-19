كارتيرون: الفريق الأفضل خسر المباراة.. وهناك تغييرات في التشكيل في الفترة المقبلة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق الأفضل في مباراة القمة خسر المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدوري.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفريق الأحسن خسر، عملنا غلطتين كبار فى الشوط الأول ودفعنا تمنهم، والشوط التاني كنا أحسن من الأهلي".

وأضاف كارتيرون: "اللعيبة محبطة بعد المباراة، بس أنا مش شايف أن الوضع محبط، والأهلي عنده 3 لاعبين فى كل مركز وده خلانا محسناش إن فيه غيابات".

وتابع: "كنا معاقين فى بداية الماتش، وكانت البداية تدعو للندم، ولكن ضربة الجزاء كانت ممكن تغير سير المباراة وفرصة أخيرة لنا، ولكن تم إهدارها".

وأردف: "لعيبة الزمالك من كتر ما كانوا عايزين يعملوا كل حاجة معملوش حاجة فى الشوط الأول، والأجنحة بتاعة الأهلي كانت بتلعب ورا المدافعين بتوعنا، وعدلنا الغلطة دي ورجعنا للماتش".

واختتم: "فى لعيبة ما أدوش ما عليهم، وممكن يبقى فيه تغييرات فى التشكيل، بس براعى نفسية اللعيبة، ومش هياخد قرارات سريعة ممكن تأثر عليهم، وتغيير فتوح مش متأخر، ونزلنا عبد الله عشان يزود هجوم فى الجنب الشمال".

وحسم النادي الأهلي القمة 121 لصالحه أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع من منافسات بطولة الدورى.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة ليحتل المركز الثانى من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يُهزم حتى الآن، بينما توقف رصيد نادى الزمالك عند 33 نقطة فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 وسقط فى مباراتين.

سجل هدفى الأهلى محمد شريف فى الدقيقتين 21 و35، بينما سجل هدف الزمالك الوحيد محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31 من عمر المباراة.