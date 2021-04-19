/627665/كارتيرون-الفريق-الأفضل-خسر-القمة-والأهلي-لم-يتواجد-في-المباراة

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفريق الأفضل خسر اليوم، وأن الفارس الأبيض كان يستحق الفوز خلال المباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا: "لاعبي الزمالك شعروا بالإحباط بعد المباراة بسبب الخسارة الغير عادلة، وأن ما حدث خلال اللقاء غير طبيعي وكنا نستحق الفوز أكثر من الأهلي".

وتابع: "لاعبو الزمالك لم يقدموا المطلوب وسيكون هناك تغييرات عديدة خلال التفرة القادمة، وسيكون التواجد داخل الملعب للاعبين الأفضل والذين يقدموا مستويات جيدة، ولن يكون هناك مجاملة لأي لاعب خلال الفترة القادمة".

وأردف: "قمنا بإرتباك خطأئين خلال أحداث الشوط الأول، ودفعنا الثمن غالي وسجلوا هدفين من فرصتين فقط، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وكنا نستحق تحقيق الفوز وتسجيل أكثر من هدف خلال أحداث المباراة".

واختتم: "الشوط الثاني كنا الأفضل والأحسن والأهلي لم يتواجد نهائيا ولكن هذه كرة القدم، وأن شيكابالا قدم مباراة جيدة للغاية وابارك له على الهدف ولكن لم يشفع لنا نهائيا".