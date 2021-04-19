/627671/طارق-السيد-بعد-مباراة-الأهلي--تيشيرت-الزمالك-أكبر-منكم

نشر طارق السيد لاعب الزمالك السابق ولاعب المنتخب الوطني، عبر السوشيال ميديا علي صفحتة الرسمية فيسبوك، معلق علي أدء لاعبي الزمالك في مبارراة القمة امام الأهلي بالدوري.

علق طارق السيد علي صفحتة الشخصية علي الفيس بوك بعد نتيجة المباراة بين الأهلي والزمالك في لقاء القمة، بين الفريقين في الدوري، والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف.

قال: " تيشيرت الزمالك أكبر منكم".

محمود علاء يهدر فرصة الزمالك الذهبية

أهد محمود علاء مدافع فريق الزمالك ضربة جزاء أمام الأهلي في لقاء اليوم بين الفريقين في مباراة الدور الرابع عشر من الدوري، في حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في المباراة.

سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، في لقاء القمة الذي يحمل 121، ضمن مواجهات الجولة الرابعة المؤجلة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

شيكابالا يسجل هدف رائع

سجل هدف الزمالك الأول والتعادل في الدقيقة 31 من عمر المباراة بأقدام محمود عبدالرازق شيكابالا، من خلال مراوغة جميلة ومرور من أثنين من الجانب الايسرللاعبي الاهلي ويسددها بقوة أقصي الزاوية اليمني بشباك علي لطفي.

سجل الاهلي الهدف الثاني في المباراة بأقدام محمد شريف في الدقيقة 34 من عمر المباراة من خلال خطأ من لاعبي الزمالك في تمريرة علي حدود منطقة الجزاء يقتنصها شريف ويسددها بقوة من خارج المنطقة يسكنها شباك جنش علي يسارة.

تشكيل الزمالك في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – أحمد أبو الفتوح – حازم إمام – محمود الونش.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – شيكابالا.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – مروان حمدي.

تشكيل الأهلي في المباراة:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

في خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

في خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة