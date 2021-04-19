/627672/تعرف-على-موعد-مغادرة-وزير-الشباب-والرياضة-المستشفي-بعد-حادث-اليوم

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، أن اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حالتة مستقر حيث يتسطيع الخروج يوم الأثنين.

وقد تعرض تعرض أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد لحادث سير علي الطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

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وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروج سيادته اليوم من المستشفي بعد عمل الإسعافات الأولية الأزمة.

وفور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى انتظار الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبة قال الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، مؤكدا أن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة.

استقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بعد تعرضة لحادث سير على طريق مصر- الاسكندرية الصحراوى بسبب إختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزي ان الحالة الصحية لدكتور اشرف صبحي تسير بشكل مستقر ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام علي صحته .

ومن ناحية اخري طمأن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد ان الحالة العامة لوزير الشباب والرياضة مستقرة ولا تستدعي أي قلق من المتوقع خروجه فور الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة له.

وزير الشباب والرياضة

وعلى جانب آخر توافد عدد من القيادات علي رأسهم اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وعلي الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والسادة النواب للأطمئنان على حالته الصحية.

يذكر ان وزير الرياضة قد تعرض لحادث سير، بعد إختلال عجلة القيادة مما أدى إلي إنقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.