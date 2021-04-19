/627673/بدر-بانون--جمهور-الأهلي-مفيش-عنده-غير-الفوز

أكد بدر بانون لاعب الأهلي على قوة المباراة أمام الفارس الأبيض في المباراة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف نظيف على حساب الفارس الأبيض في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وقال بانون في تصريحات تلفزيونية : " جمهور الأهلي يحسسك دايما أنك لازم تكسب، أما الضغوط أعتادت عليه في الرجاء البيضاوي المغربي وهو فريق كبير أيضا".

وواصل بانون:" نحمد الله على الفوز، ولدينا فريق مميز، واهنأ بيكهام بالأداء المميز وأيمن أشرف كذلك، الغيابات لا تئر علينا، بل أخذناها بشكل إيجابي، أستطاعنا تحقيق الفوز على الزمالك واقدم التهنئة لكل لاعبو المارد الأحمر".

تصريحات بدر بانون بعد مباراة الأهلي و الزمالك

وأختتم: " اتمنى عودة لاعبي الأهلي المصابين على معلول وجونيور أجاي وحمدي فتحي، الدولي التونسي لنتمنى عودته من جديد لانه يشكل مكسب كبير للمارد الأحمر".

أكد على لطفي حارس مرمي النادي الأهلي عن أهمية الفوز بالثلاث نقاط خلال مواجهة الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدوري الممتاز، مشددا على عدم معرفته بسبب ركلة الجزاء التي تم إحتسابها خلال مواجهة المارد الأحمر والفارس الأبيض.

على لطفي مع الأهلي أمام الزمالك

وقال على لطفي: " الحمد الله على مباراة اليوم، النجم في مباراة اليوم هو الفريق الكامل، وهذا هو نتاج إجتهادنا جميعا في مباراة اليوم بين الأهلي و الزمالك، كذلك لأننا نلاعب فريق كبير واحد أقطاب الدوري المصري".

وعن ركلة الجزاء تابع لطفي ضاحكا: "حتى الأن لم أعلم سبب إحتساب ركلة الجزاء، لكني أحمد الله على التصدي لها، في ظل صعوبة المباراة، امام منافس كبير في الدوري المصري، وسبق وتصديت لركلة جزاء اخرى أمام الزمالك حينما كنت مع إنبي".

وواصل:"الشناوي ساندني بشكل كبير وأتمنى له الرجوع من الإصابة بشكل طبيعي، وكان دائم التواصل معي يوميا، ولذلك حققنا الفوز في مباراة اليوم بفضل ربنا ثم مجهودات الفريق".

وأختتم عن تعليقات الجمهور: " جمهور الأهلي يريد دائما الفوز، وهجوم أو إنتقاد الجمهور يعد مكسب لنا جميعا، وعندما يقدم إنتقاد فهو يريد المزيد من النجاح للاعب وليس العكس".